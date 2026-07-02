Νέα εποχή στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ – Πώς θα κλείνετε πλέον ραντεβού

Δωρεάν ραντεβού σε απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων μπορούν να κλείνουν οι πολίτες μέσω 1566, MyHealth App και finddoctors.gov.gr, με όλα τα ραντεβού να καταχωρούνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ