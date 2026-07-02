Γιατί εμφανίζονται συμπτώματα ακράτειας κατά την εγκυμοσύνη; Kαθηγητής ουρολογίας εξηγεί

Η ακράτεια ούρων στην εγκυμοσύνη συνδέεται με φυσιολογικές μεταβολές του σώματος. Ο καθηγητής Ουρολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Αθανάσιος Δελλής εξηγεί στο 8ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» γιατί χρειάζεται ανοιχτή συζήτηση με τον γιατρό και όχι ντροπή ή απομόνωση