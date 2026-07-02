Γιατί εμφανίζονται συμπτώματα ακράτειας κατά την εγκυμοσύνη; Kαθηγητής ουρολογίας εξηγεί
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Αθανάσιος Δελλής Ακράτεια Γνωρίζοντας περισσότερα ζω καλύτερα! Εγκυμοσύνη Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ΜΕΓΑ

Γιατί εμφανίζονται συμπτώματα ακράτειας κατά την εγκυμοσύνη; Kαθηγητής ουρολογίας εξηγεί

Η ακράτεια ούρων στην εγκυμοσύνη συνδέεται με φυσιολογικές μεταβολές του σώματος. Ο καθηγητής Ουρολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Αθανάσιος Δελλής εξηγεί στο 8ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» γιατί χρειάζεται ανοιχτή συζήτηση με τον γιατρό και όχι ντροπή ή απομόνωση

Γιατί εμφανίζονται συμπτώματα ακράτειας κατά την εγκυμοσύνη; Kαθηγητής ουρολογίας εξηγεί
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Η ακράτεια ούρων κατά την εγκυμοσύνη είναι ένα σύνηθες αλλά συχνά αθέατο πρόβλημα. Παρότι εμφανίζεται σε 1 στις 3 γυναίκες σε αυτήν την ιδιαίτερη και μοναδική φάση της ζωής, πολλές μέλλουσες μητέρες διστάζουν να μιλήσουν γι’ αυτήν, θεωρώντας την μια φυσιολογική συνέπεια της εγκυμοσύνης ή ένα θέμα που δεν χρήζει ιατρικής αντιμετώπισης.

«Ωστόσο, η ακράτεια κατά την εγκυμοσύνη δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού ή λόγο ντροπής. Είναι σημαντικό οι γυναίκες να συζητούν το πρόβλημα με τον γυναικολόγο τους» επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Δελλής, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

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