Γυαλιά ηλίου: Αντιδρούν οι οπτικοί για την πώλησή τους από μη εξειδικευμένα καταστήματα
Γυαλιά ηλίου: Αντιδρούν οι οπτικοί για την πώλησή τους από μη εξειδικευμένα καταστήματα
Οι οπτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας που επιτρέπουν την πώληση γυαλιών ηλίου από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την παρουσία οπτικού – οπτομέτρη
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών (ΠΣΟΟ)–ΝΠΔΔ εκφράζει έντονη ανησυχία για τη Δημόσια Υγεία, με αφορμή πρόσφατες εγκυκλίους του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτρέπουν τη διάθεση γυαλιών ηλίου από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία διπλωματούχου Οπτικού – Οπτομέτρη. Το ζήτημα παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, όπου ο Σύλλογος έκανε λόγο για σοβαρή θεσμική απορρύθμιση στον τομέα της οπτικής υγείας και ζήτησε άμεση ανάκληση των επίμαχων ρυθμίσεων.
Ο ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ τονίζει ότι τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν απλό καταναλωτικό προϊόν, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η διάθεσή τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας, με πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την παιδική όραση, καθώς η ανάπτυξή της απαιτεί εξειδικευμένη προστασία. «Η επιλογή γυαλιών ηλίου για παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορική πράξη», σημειώνει ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ τονίζει ότι τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν απλό καταναλωτικό προϊόν, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η διάθεσή τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας, με πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την παιδική όραση, καθώς η ανάπτυξή της απαιτεί εξειδικευμένη προστασία. «Η επιλογή γυαλιών ηλίου για παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορική πράξη», σημειώνει ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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