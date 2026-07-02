Γίνε μέρος της αλυσίδας ζωής: Αφιέρωσε 10 λεπτά και χάρισε ελπίδα
YGEIAMOU.GR
Αίμα Αιμοδοσία ΒΙΚΟΣ Εθελοντική Αιμοδοσία

Γίνε μέρος της αλυσίδας ζωής: Αφιέρωσε 10 λεπτά και χάρισε ελπίδα

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια από τις πιο πολύτιμες πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Αρκούν λίγα λεπτά από τον χρόνο μας για να δώσουμε σε κάποιον άλλον κάτι ανεκτίμητο: Την ευκαιρία να συνεχίσει να ζει, να θεραπευτεί ή να αναρρώσει

Γίνε μέρος της αλυσίδας ζωής: Αφιέρωσε 10 λεπτά και χάρισε ελπίδα
ygeiamou.gr team
Για πολλούς ανθρώπους, η σκέψη της αιμοδοσίας συνοδεύεται από απορίες ή δισταγμούς. Πονάει; Είναι ασφαλής; Πόσο διαρκεί; Τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη διαδικασία;

Η πραγματικότητα είναι ότι η αιμοδοσία αποτελεί μια απλή, ασφαλή και απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται καθημερινά σε νοσοκομεία και κέντρα αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα. Κι όμως, παρά την καθοριστική σημασία της και τη μη σύνθετη φύση της, οι ανάγκες για αίμα παραμένουν διαρκείς. Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για ασθενείς, τραυματίες, παιδιά ή ανθρώπους που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, καθιστώντας τη συνέπεια στην εθελοντική αιμοδοσία καθοριστικό παράγοντα.

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ygeiamou.gr team
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