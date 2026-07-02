Γίνε μέρος της αλυσίδας ζωής: Αφιέρωσε 10 λεπτά και χάρισε ελπίδα

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια από τις πιο πολύτιμες πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Αρκούν λίγα λεπτά από τον χρόνο μας για να δώσουμε σε κάποιον άλλον κάτι ανεκτίμητο: Την ευκαιρία να συνεχίσει να ζει, να θεραπευτεί ή να αναρρώσει