Τι κρέας να τρώμε τις μέρες που η ζέστη «χτυπάει κόκκινο»; Οι επιλογές που δεν μας βαραίνουν
Τι κρέας να τρώμε τις μέρες που η ζέστη «χτυπάει κόκκινο»; Οι επιλογές που δεν μας βαραίνουν
Οι διεθνείς διατροφικές οδηγίες δείχνουν ποιες επιλογές είναι πιο ελαφριές για τις ζεστές ημέρες και ποιες καλό είναι να περιορίζουμε
Ο υδράργυρος έχει «κολλήσει» πάνω από τους 40 βαθμούς, το σπίτι θυμίζει φούρνο και το καθημερινό ερώτημα «τι θα φάμε σήμερα;» μοιάζει πιο δύσκολο από ποτέ. Όταν η ζέστη είναι αποπνικτική, θέλουμε ένα πιο ελαφρύ γεύμα. Κάπου εκεί, ανάμεσα στις σκέψεις για σαλάτες, φρούτα και δροσερά πιάτα, μπαίνει και το κρέας. Μπορεί, άραγε, να χωρέσει σ’ ένα καλοκαιρινό πιάτο;
Η απάντηση δεν είναι «ναι» ή «όχι». Δεν χρειάζεται να βγει το κρέας από το καλοκαιρινό τραπέζι. Χρειάζεται, όμως, να αλλάξει ρόλο: Λιγότερο λιπαρό, λιγότερο επεξεργασμένο, πιο άπαχο και πιο προσεκτικά επιλεγμένο.
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Η απάντηση δεν είναι «ναι» ή «όχι». Δεν χρειάζεται να βγει το κρέας από το καλοκαιρινό τραπέζι. Χρειάζεται, όμως, να αλλάξει ρόλο: Λιγότερο λιπαρό, λιγότερο επεξεργασμένο, πιο άπαχο και πιο προσεκτικά επιλεγμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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