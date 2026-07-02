Μια σταγόνα αίμα, μια δεύτερη ευκαιρία ζωής

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ένα δώρο που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για ανθρώπους που χρειάζονται άμεσα αίμα για να συνεχίσουν τη ζωή τους