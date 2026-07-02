Μια σταγόνα αίμα, μια δεύτερη ευκαιρία ζωής
YGEIAMOU.GR
Αίμα Αιμοδοσία ΒΙΚΟΣ Εθελοντική Αιμοδοσία

Μια σταγόνα αίμα, μια δεύτερη ευκαιρία ζωής

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ένα δώρο που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για ανθρώπους που χρειάζονται άμεσα αίμα για να συνεχίσουν τη ζωή τους

Μια σταγόνα αίμα, μια δεύτερη ευκαιρία ζωής
ygeiamou.gr team
Υπάρχουν πράξεις που διαρκούν λίγα μόλις λεπτά, αλλά το αποτύπωμά τους μπορεί να κρατήσει μια ζωή. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία από αυτές. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος προσφέρει αίμα, δίνει ελπίδα σε κάποιον που μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή ασθένεια, ένα χειρουργείο ή μια επείγουσα κατάσταση υγείας.

Χιλιάδες ασθενείς εξαρτώνται καθημερινά από την προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών. Άνθρωποι που υποβάλλονται σε θεραπείες, παιδιά με χρόνιες παθήσεις, θύματα τροχαίων ατυχημάτων και ασθενείς που χρειάζονται μεταγγίσεις βασίζονται στην ανθρώπινη αλληλεγγύη.

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ygeiamou.gr team
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