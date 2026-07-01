Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: Μπορεί η διαλειμματική νηστεία να βοηθήσει στην απώλεια βάρους;

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο περιορισμός των γευμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο μπορεί να πετύχει αντίστοιχη απώλεια βάρους με την υποθερμιδική δίαιτα, χωρίς καθημερινή καταμέτρηση θερμίδων