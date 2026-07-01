Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: Μπορεί η διαλειμματική νηστεία να βοηθήσει στην απώλεια βάρους;
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Γλυκόζη Διαβήτης Τύπου 2 Διατροφή Παχυσαρκία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: Μπορεί η διαλειμματική νηστεία να βοηθήσει στην απώλεια βάρους;

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο περιορισμός των γευμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο μπορεί να πετύχει αντίστοιχη απώλεια βάρους με την υποθερμιδική δίαιτα, χωρίς καθημερινή καταμέτρηση θερμίδων

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: Μπορεί η διαλειμματική νηστεία να βοηθήσει στην απώλεια βάρους;
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μια σημαντική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature Medicine προσθέτει νέα υψηλής ποιότητας επιστημονικά δεδομένα για τη διατροφική αντιμετώπιση του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ), αναδεικνύοντας τη χρονικά περιορισμένη λήψη τροφής (Time-Restricted Eating, TRE) ως μια αποτελεσματική εναλλακτική στρατηγική για τη μείωση του σωματικού βάρους.

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ygeiamou.gr team
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