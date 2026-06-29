Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής – Και χρειάζεται τη νέα γενιά
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Αίμα Αιμοδοσία ΒΙΚΟΣ Εθελοντική Αιμοδοσία

Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής – Και χρειάζεται τη νέα γενιά

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς. Ωστόσο, οι ανάγκες για αίμα είναι σταθερά αυξημένες και η συμμετοχή των νέων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας αλληλεγγύης και συνέπειας

Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής – Και χρειάζεται τη νέα γενιά
ygeiamou.gr team
Κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι χρειάζονται αίμα. Ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, άτομα με χρόνια νοσήματα, θύματα ατυχημάτων και άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη υγείας εξαρτώνται από ένα πολύτιμο αγαθό, που δεν μπορεί να παραχθεί τεχνητά: Το ανθρώπινο αίμα.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η επάρκεια αίματος για όσους το έχουν ανάγκη. Πρόκειται για μια πράξη που διαρκεί λίγα μόλις λεπτά, αλλά μπορεί να προσφέρει ζωή και ελπίδα σε πολλούς συνανθρώπους μας.

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ygeiamou.gr team
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