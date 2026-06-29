Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής – Και χρειάζεται τη νέα γενιά

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς. Ωστόσο, οι ανάγκες για αίμα είναι σταθερά αυξημένες και η συμμετοχή των νέων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας αλληλεγγύης και συνέπειας