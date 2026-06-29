Γιατί μας κόβεται η όρεξη στον καύσωνα; Ένας ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κάνει ζέστη

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι η όρεξή τους μειώνεται. Ένα ζεστό, βαρύ γεύμα μπορεί ξαφνικά να φαίνεται μη ελκυστικό, ενώ τα ελαφρύτερα φαγητά ή τα κρύα ροφήματα γίνονται συχνά πολύ πιο δελεαστικά. Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς θέμα προτίμησης. Συνδέεται στενά με τον τρόπο που ο οργανισμός προστατεύεται από την υπερθέρμανση, εξηγεί ο Dan Baumgardt, Λέκτορας στη Σχολή Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου Μπρίστολ σε άρθρο του στο The Conversation.Για να λειτουργεί σωστά, ο οργανισμός πρέπει να διατηρεί μια μέση εσωτερική θερμοκρασία περίπου 37°C. Αυτή η θερμοκρασία ρυθμίζεται προσεκτικά από τον υποθάλαμο, το τμήμα του εγκεφάλου που λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου της θερμοκρασίας του σώματος.Διαβάστε περισσότερα στο