Γιατί μας κόβεται η όρεξη στον καύσωνα; Ένας ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κάνει ζέστη
Γιατί μας κόβεται η όρεξη στον καύσωνα; Ένας ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κάνει ζέστη
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η όρεξη συχνά μειώνεται. Ένας ειδικός εξηγεί πώς θα διατηρήσετε μια ισορροπημένη διατροφή, παραμένοντας ενυδατωμένοι
Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι η όρεξή τους μειώνεται. Ένα ζεστό, βαρύ γεύμα μπορεί ξαφνικά να φαίνεται μη ελκυστικό, ενώ τα ελαφρύτερα φαγητά ή τα κρύα ροφήματα γίνονται συχνά πολύ πιο δελεαστικά. Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς θέμα προτίμησης. Συνδέεται στενά με τον τρόπο που ο οργανισμός προστατεύεται από την υπερθέρμανση, εξηγεί ο Dan Baumgardt, Λέκτορας στη Σχολή Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου Μπρίστολ σε άρθρο του στο The Conversation.
Για να λειτουργεί σωστά, ο οργανισμός πρέπει να διατηρεί μια μέση εσωτερική θερμοκρασία περίπου 37°C. Αυτή η θερμοκρασία ρυθμίζεται προσεκτικά από τον υποθάλαμο, το τμήμα του εγκεφάλου που λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου της θερμοκρασίας του σώματος.
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Για να λειτουργεί σωστά, ο οργανισμός πρέπει να διατηρεί μια μέση εσωτερική θερμοκρασία περίπου 37°C. Αυτή η θερμοκρασία ρυθμίζεται προσεκτικά από τον υποθάλαμο, το τμήμα του εγκεφάλου που λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου της θερμοκρασίας του σώματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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