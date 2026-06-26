Είμαστε φτιαγμένοι για να αναπνέουμε καθαρό αέρα, το κάπνισμα σε κάθε του μορφή βλάπτει – Η πνευμονολόγος εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Άτμισμα Ηλεκτρονικό τσιγάρο Κάπνισμα Μίνα Γκάγκα

Είμαστε φτιαγμένοι για να αναπνέουμε καθαρό αέρα, το κάπνισμα σε κάθε του μορφή βλάπτει – Η πνευμονολόγος εξηγεί

Από τα τσιγάρα μέχρι τα ηλεκτρονικά και τα snus, ο καπνός παραμένει εθιστικός και βλαπτικός. Η κυρία Μίνα Γκάγκα, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ εξηγεί πώς επηρεάζει την υγεία και τι θα πρέπει να προσέξουμε

Είμαστε φτιαγμένοι για να αναπνέουμε καθαρό αέρα, το κάπνισμα σε κάθε του μορφή βλάπτει – Η πνευμονολόγος εξηγεί
ygeiamou.gr team
Το κάπνισμα είναι κάτι καθημερινό που βλέπουμε παντού γύρω μας. Το θεωρούμε συνηθισμένο γιατί έτσι συμβαίνει, έτσι μεγαλώσαμε. Παλιότερα βλέπαμε κυρίως τσιγάρα και κάποιες φορές πίπες και πούρα, σήμερα βλέπουμε συνεχώς και περισσότερο θερμαινόμενα και ηλεκτρονικά τσιγάρα και στη ζωή μας μπαίνουνε και τώρα και σακουλάκια καπνού (snuss).

Όμως το κάπνισμα και η έκθεση σε καπνό και στα προϊόντα καπνού, σε κάθε του μορφή, συνδέεται με πολλά προβλήματα υγείας που προσβάλλουν σχεδόν κάθε σύστημα: Το αναπνευστικό και τους πνεύμονες, τη καρδιά και τα αγγεία, το δέρμα, το ουροποιητικό, συνδέονται με μεγαλύτερη συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου και λοιμώξεων, και, στα παιδιά, επηρεάζουν την ανάπτυξη.

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ygeiamou.gr team
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