Τα σημάδια SOS ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερο νερό
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Τα σημάδια SOS ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερο νερό

Η δίψα δεν είναι πάντα το πρώτο σημάδι αφυδάτωσης. Κόπωση, πονοκέφαλος και άλλα, φαινομενικά ασύνδετα συμπτώματα, δείχνουν ότι ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα υγρά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες - Τι να κάνετε

Τα σημάδια SOS ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερο νερό
ygeiamou.gr team
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Νιώθετε συχνά κουρασμένοι χωρίς προφανή λόγο; Σας πιάνει πονοκέφαλος μέσα στην ημέρα ή δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά και τις καθημερινές δραστηριότητες; Πριν κατηγορήσετε το άγχος, την έλλειψη ύπνου ή το φορτωμένο πρόγραμμά σας, ίσως αξίζει να εξετάσετε έναν παράγοντα που συχνά περνά απαρατήρητος: Την αφυδάτωση.

Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι η δίψα είναι το πρώτο σημάδι πως ο οργανισμός χρειάζεται νερό. Στην πραγματικότητα, όμως, όταν αρχίζουμε να διψάμε, το σώμα έχει ήδη ξεκινήσει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια ήπιας αφυδάτωσης. Με άλλα λόγια, η δίψα δεν είναι η αρχή του προβλήματος, αλλά το μήνυμα ότι ο οργανισμός έχει ήδη χάσει σημαντικές ποσότητες υγρών και προσπαθεί να τις αναπληρώσει.

Το «SOS» που εκπέμπει ο οργανισμός

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ygeiamou.gr team
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