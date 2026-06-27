Πώς διαχειριζόμαστε την ακράτεια στον επαγγελματικό χώρο
Πώς διαχειριζόμαστε την ακράτεια στον επαγγελματικό χώρο
Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Σταύρο Δεϊρμεντζόγλου, χειρουργό ουρολόγο, Διδάκτωρ Ιατρικής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος ΟΝΟΓΟ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας να μιλά για τα προβλήματα ακράτειας στον χώρο εργασίας
Η αίσθηση να βρίσκεται κάποιος σε ένα πολύωρο meeting και να αισθάνεται πίεση για ούρηση είναι δυσάρεστη. Αντίστοιχα, η επιτακτική ανάγκη για τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού.
Για πολλούς ανθρώπους με ακράτεια, η ανησυχία να διακόψουν μια σοβαρή επαγγελματική στιγμή επηρεάζει την καθημερινότητά τους στη δουλειά. Πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση πρακτικά και με αυτοπεποίθηση στον επαγγελματικό χώρο;
Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ. Σταύρο Δεϊρμεντζόγλου στο επεισόδιο 5 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» που ακολουθεί:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για πολλούς ανθρώπους με ακράτεια, η ανησυχία να διακόψουν μια σοβαρή επαγγελματική στιγμή επηρεάζει την καθημερινότητά τους στη δουλειά. Πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση πρακτικά και με αυτοπεποίθηση στον επαγγελματικό χώρο;
Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ. Σταύρο Δεϊρμεντζόγλου στο επεισόδιο 5 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» που ακολουθεί:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα