Πώς διαχειριζόμαστε την ακράτεια στον επαγγελματικό χώρο

Η αίσθηση να βρίσκεται κάποιος σε ένα πολύωρο meeting και να αισθάνεται πίεση για ούρηση είναι δυσάρεστη. Αντίστοιχα, η επιτακτική ανάγκη για τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού.Για πολλούς ανθρώπους με ακράτεια, η ανησυχία να διακόψουν μια σοβαρή επαγγελματική στιγμή επηρεάζει την καθημερινότητά τους στη δουλειά. Πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση πρακτικά και με αυτοπεποίθηση στον επαγγελματικό χώρο;Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ.στο επεισόδιο 5 της σειράςπου ακολουθεί:Διαβάστε περισσότερα στο