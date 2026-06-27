Πώς διαχειριζόμαστε την ακράτεια στον επαγγελματικό χώρο
YGEIAMOU.GR
Ακράτεια Σταύρος Δεϊρμεντζόγλου

Πώς διαχειριζόμαστε την ακράτεια στον επαγγελματικό χώρο

Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Σταύρο Δεϊρμεντζόγλου, χειρουργό ουρολόγο, Διδάκτωρ Ιατρικής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος ΟΝΟΓΟ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας να μιλά για τα προβλήματα ακράτειας στον χώρο εργασίας

Πώς διαχειριζόμαστε την ακράτεια στον επαγγελματικό χώρο
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Η αίσθηση να βρίσκεται κάποιος σε ένα πολύωρο meeting και να αισθάνεται πίεση για ούρηση είναι δυσάρεστη. Αντίστοιχα, η επιτακτική ανάγκη για τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού.

Για πολλούς ανθρώπους με ακράτεια, η ανησυχία να διακόψουν μια σοβαρή επαγγελματική στιγμή επηρεάζει την καθημερινότητά τους στη δουλειά. Πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση πρακτικά και με αυτοπεποίθηση στον επαγγελματικό χώρο;

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ. Σταύρο Δεϊρμεντζόγλου στο επεισόδιο 5 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» που ακολουθεί:

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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