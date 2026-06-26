Γονείς, είστε έτοιμοι για χωριστές διακοπές μακριά από το παιδί;
Γονείς, είστε έτοιμοι για χωριστές διακοπές μακριά από το παιδί;
Στους παππούδες, στην κατασκήνωση, αλλά και μόνο του με τους φίλους του! Πόσο έτοιμοι είστε να αποχωριστείτε το παιδί σας στις καλοκαιρινές διακοπές;
Ο αποχωρισμός του παιδιού από τον γονιό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών είναι πράξη θάρρους κυρίως για τον γονιό που διαπραγματεύεται με αρκετούς προβληματισμούς που αφορούν αυτόν τον σύντομο αποχωρισμό.
Οι προβληματισμοί αυτοί αγγίζουν πολλά πεδία. Ενδεχομένως να προβληματίζεται για στοιχεία του χαρακτήρα του παιδιού του και πώς αυτά θα επηρεάσουν την προσαρμογή του σε ένα νέο περιβάλλον. Δεν αποκλείεται να νιώθει άγχος ότι το παιδί του μπορεί να πάθει κάτι κακό εάν δεν βρίσκεται εκείνος κοντά του. Iσως πάλι να αναρωτιέται για την αντοχή αγαπημένων προσώπων όπως ο παππούς και η γιαγιά, που ναι μεν είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, από την άλλη όμως έχουν περιορισμένες δυνατότητες.
Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά μπορεί να βιώνουν άγχος -ίσως και ανομολόγητο- και μόνο στη σκέψη ενός πιθανού αποχωρισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι προβληματισμοί αυτοί αγγίζουν πολλά πεδία. Ενδεχομένως να προβληματίζεται για στοιχεία του χαρακτήρα του παιδιού του και πώς αυτά θα επηρεάσουν την προσαρμογή του σε ένα νέο περιβάλλον. Δεν αποκλείεται να νιώθει άγχος ότι το παιδί του μπορεί να πάθει κάτι κακό εάν δεν βρίσκεται εκείνος κοντά του. Iσως πάλι να αναρωτιέται για την αντοχή αγαπημένων προσώπων όπως ο παππούς και η γιαγιά, που ναι μεν είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, από την άλλη όμως έχουν περιορισμένες δυνατότητες.
Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά μπορεί να βιώνουν άγχος -ίσως και ανομολόγητο- και μόνο στη σκέψη ενός πιθανού αποχωρισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα