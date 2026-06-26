Γονείς, είστε έτοιμοι για χωριστές διακοπές μακριά από το παιδί;

Στους παππούδες, στην κατασκήνωση, αλλά και μόνο του με τους φίλους του! Πόσο έτοιμοι είστε να αποχωριστείτε το παιδί σας στις καλοκαιρινές διακοπές;