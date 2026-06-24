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Άρτεμις Τσίτσικα: Γιατί οι έφηβοι μένουν πίσω στον εμβολιασμό για τον HPV – Το κενό της πρόληψης
YGEIAMOU.GR
HPV Άρτεμις Τσίτσικα

Άρτεμις Τσίτσικα: Γιατί οι έφηβοι μένουν πίσω στον εμβολιασμό για τον HPV – Το κενό της πρόληψης

Η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και Εκπρόσωπος της UNESCO Global Health εξηγεί γιατί η εφηβεία συχνά γίνεται μια «χαμένη» περίοδος για την πρόληψη και τον εμβολιασμό

Άρτεμις Τσίτσικα: Γιατί οι έφηβοι μένουν πίσω στον εμβολιασμό για τον HPV – Το κενό της πρόληψης
Μαρία Κοτοπούλη
Στο κενό που παρατηρείται στην πρόληψη και τον εμβολιασμό κατά την εφηβική ηλικία αναφέρθηκε η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και Εκπρόσωπος της UNESCO Global Health, στο πλαίσιο του Στρογγυλού Τραπεζιού που διοργάνωσε το ygeiamou.gr με τίτλο «O HPV εμβολιασμός καταλυτικός στην πρόληψη του καρκίνου».

Όπως εξήγησε, η παιδική ηλικία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τακτικό εμβολιασμό και την προληπτική παρακολούθηση. Ωστόσο, κατά την εφηβεία δημιουργείται ένα «μετέωρο διάστημα», καθώς οι νέοι αρχίζουν να αυτονoμούνται, να απομακρύνονται από το παιδιατρικό περιβάλλον και να δίνουν προτεραιότητα σε άλλες δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.

Γιατί οι έφηβοι δεν εμβολιάζονται

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Μαρία Κοτοπούλη
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