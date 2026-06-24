Άρτεμις Τσίτσικα: Γιατί οι έφηβοι μένουν πίσω στον εμβολιασμό για τον HPV – Το κενό της πρόληψης

Η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και Εκπρόσωπος της UNESCO Global Health εξηγεί γιατί η εφηβεία συχνά γίνεται μια «χαμένη» περίοδος για την πρόληψη και τον εμβολιασμό