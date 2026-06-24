Γεωργία Κουρλαμπά: Παραμένει χαμηλή η έγκαιρη έναρξη του HPV εμβολιασμού στα 11χρονα αγόρια και κορίτσια

Τη, αλλά και ταπου εξακολουθούν να υπάρχουν στην έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωσή του, ανέδειξε η κυρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr για τον HPV εμβολιασμό.Όπως επεσήμανε,, δηλαδή στις συνταγές που εκδίδονται από τους γιατρούς πριν από κάθε εμβολιασμό, με πλήρη τήρηση των μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. «Το πιο σημαντικό δεν είναι τα στοιχεία αυτά καθεαυτά, αλλά το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε μία, που βασίζεται σε δεδομένα τα οποίαμέσα από την καθημερινή λειτουργία του συστήματος υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Διαβάστε περισσότερα στο