Γεωργία Κουρλαμπά: Παραμένει χαμηλή η έγκαιρη έναρξη του HPV εμβολιασμού στα 11χρονα αγόρια και κορίτσια
Γεωργία Κουρλαμπά: Παραμένει χαμηλή η έγκαιρη έναρξη του HPV εμβολιασμού στα 11χρονα αγόρια και κορίτσια
Η κυρία Γεωργία Κουρλαμπά, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, παρουσίασε τα εθνικά δεδομένα για τον HPV εμβολιασμό στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr, αναδεικνύοντας τη βελτίωση των ποσοστών, αλλά και τα σημαντικά κενά στην έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωσή του
Τη σημασία των διαθέσιμων εθνικών δεδομένων για τον HPV εμβολιασμό, αλλά και τα σημαντικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωσή του, ανέδειξε η κυρία Γεωργία Κουρλαμπά, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Πρόληψης στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr για τον HPV εμβολιασμό.
Όπως επεσήμανε, τα δημοσιευμένα εθνικά δεδομένα στηρίζονται στην επεξεργασία στοιχείων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή στις συνταγές που εκδίδονται από τους γιατρούς πριν από κάθε εμβολιασμό, με πλήρη τήρηση των μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. «Το πιο σημαντικό δεν είναι τα στοιχεία αυτά καθεαυτά, αλλά το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε μία αξιόπιστη μεθοδολογία, που βασίζεται σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται συστηματικά μέσα από την καθημερινή λειτουργία του συστήματος υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως επεσήμανε, τα δημοσιευμένα εθνικά δεδομένα στηρίζονται στην επεξεργασία στοιχείων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή στις συνταγές που εκδίδονται από τους γιατρούς πριν από κάθε εμβολιασμό, με πλήρη τήρηση των μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. «Το πιο σημαντικό δεν είναι τα στοιχεία αυτά καθεαυτά, αλλά το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε μία αξιόπιστη μεθοδολογία, που βασίζεται σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται συστηματικά μέσα από την καθημερινή λειτουργία του συστήματος υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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