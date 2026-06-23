Κωνσταντίνος Νταλούκας: Ο παιδίατρος κρατά το «κλειδί» για την ενίσχυση του HPV εμβολιασμού
Κωνσταντίνος Νταλούκας: Ο παιδίατρος κρατά το «κλειδί» για την ενίσχυση του HPV εμβολιασμού
Μιλώντας στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr, o κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, Παιδίατρος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων ανέδειξε τον ρόλο των παιδιάτρων στην αύξηση του HPV εμβολιασμού
Τον κρίσιμο ρόλο των παιδιάτρων στην ενίσχυση του HPV εμβολιασμού, αλλά και τα εμπόδια που εξακολουθούν να κρατούν χαμηλά τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, ανέδειξε ο κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, Παιδίατρος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Στρογγυλό Tραπέζι του ygeiamou.gr για τον HPV εμβολιασμό.
Όπως σημείωσε, οι φόβοι, οι απορίες και η παραπληροφόρηση γύρω από το εμβόλιο κατά του HPV φτάνουν πράγματι στους παιδιάτρους, αν και η έντασή τους δεν είναι ίδια σε όλες τις περιοχές της χώρας. «Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η παραπληροφόρηση φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι στην επαρχία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό προκύπτει και από προσωπική του εμπειρία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραπληροφόρηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους διστακτικότητας των γονέων. Δεν πρόκειται πάντα για πλήρη άρνηση του εμβολιασμού, αλλά για επιφυλάξεις που καλλιεργούνται μέσα από ελλιπή ή λανθασμένη ενημέρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως σημείωσε, οι φόβοι, οι απορίες και η παραπληροφόρηση γύρω από το εμβόλιο κατά του HPV φτάνουν πράγματι στους παιδιάτρους, αν και η έντασή τους δεν είναι ίδια σε όλες τις περιοχές της χώρας. «Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η παραπληροφόρηση φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι στην επαρχία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό προκύπτει και από προσωπική του εμπειρία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραπληροφόρηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους διστακτικότητας των γονέων. Δεν πρόκειται πάντα για πλήρη άρνηση του εμβολιασμού, αλλά για επιφυλάξεις που καλλιεργούνται μέσα από ελλιπή ή λανθασμένη ενημέρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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