Κωνσταντίνος Νταλούκας: Ο παιδίατρος κρατά το «κλειδί» για την ενίσχυση του HPV εμβολιασμού

Μιλώντας στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr, o κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας, Παιδίατρος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων ανέδειξε τον ρόλο των παιδιάτρων στην αύξηση του HPV εμβολιασμού