Νίκος Παπαϊωάννου: Η κουλτούρα της πρόληψης ξεκινά από το σχολείο
Νίκος Παπαϊωάννου: Η κουλτούρα της πρόληψης ξεκινά από το σχολείο
Ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μίλησε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou για τις δράσεις που φέρνουν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη κατά του καρκίνου και την ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV μέσα στη σχολική κοινότητα
Για τον κομβικό ρόλο του «υγειονομικού εγγραμματισμού» μίλησε ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Ο εμβολιασμός κατά του HPV καταλυτικός στην πρόληψη του καρκίνου».
«Για να προλάβεις κάτι, πρέπει να το γνωρίζεις. Και η γνώση είναι θέμα παιδείας», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στις δράσεις του υπουργείου για την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης. «Η λογική της πρόληψης πρέπει να περάσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη συνέχεια από τη δευτεροβάθμια και, τέλος, από το πανεπιστήμιο. Με άλλα λόγια, πρέπει να καλλιεργηθεί αυτό που αποκαλούμε υγειονομικό εγγραμματισμό», εξήγησε.
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«Για να προλάβεις κάτι, πρέπει να το γνωρίζεις. Και η γνώση είναι θέμα παιδείας», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στις δράσεις του υπουργείου για την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης. «Η λογική της πρόληψης πρέπει να περάσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη συνέχεια από τη δευτεροβάθμια και, τέλος, από το πανεπιστήμιο. Με άλλα λόγια, πρέπει να καλλιεργηθεί αυτό που αποκαλούμε υγειονομικό εγγραμματισμό», εξήγησε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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