Νίκος Παπαϊωάννου: Η κουλτούρα της πρόληψης ξεκινά από το σχολείο

Ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μίλησε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou για τις δράσεις που φέρνουν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη κατά του καρκίνου και την ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV μέσα στη σχολική κοινότητα