Η δίαιτα Keto «προστάτης» του εγκεφάλου – Μειώνει τη φλεγμονή και δυναμώνει τη μνήμη

Νέα ανασκόπηση αναδεικνύει την κετογονική διατροφή ως έναν ισχυρό σύμμαχο του εγκεφάλου, που προστατεύει από τον νευροεκφυλισμό, επηρεάζοντας την ενέργεια των κυττάρων, τη φλεγμονή και το μικροβίωμα