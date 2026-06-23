Η δίαιτα Keto «προστάτης» του εγκεφάλου – Μειώνει τη φλεγμονή και δυναμώνει τη μνήμη
Η δίαιτα Keto «προστάτης» του εγκεφάλου – Μειώνει τη φλεγμονή και δυναμώνει τη μνήμη
Νέα ανασκόπηση αναδεικνύει την κετογονική διατροφή ως έναν ισχυρό σύμμαχο του εγκεφάλου, που προστατεύει από τον νευροεκφυλισμό, επηρεάζοντας την ενέργεια των κυττάρων, τη φλεγμονή και το μικροβίωμα
Είναι πλέον γνωστό ότι έντερο και εγκέφαλος βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, ανταλλάσσοντας σήματα που επηρεάζουν την πέψη, τη διάθεση, τον μεταβολισμό και, όλο και περισσότερο, την πορεία της υγείας του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες διερευνούν τώρα αν αυτή η ισχυρή σχέση μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ορισμένες διατροφικές συνήθειες ενδέχεται να επηρεάζουν τον κίνδυνο και την εξέλιξη των νευροεκφυλιστικών ασθενειών.
Μια νέα ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο Translational Neurodegeneration υποδηλώνει ότι η δίαιτα κέτο μπορεί να προσφέρει πολλά στον γηράσκοντα εγκέφαλο. Πρόκειται για ένα διατροφικό πρότυπο υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, γνωστό κυρίως για τα οφέλη του στην απώλεια βάρους και τη διαχείριση της επιληψίας. Η ανασκόπηση εξέτασε τα ευρήματα των τελευταίων 15 ετών σχετικά με το αν η κετογονική διατροφή θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη ή τη διαχείριση παθήσεων όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS) και η νόσος Χάντινγκτον.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο Translational Neurodegeneration υποδηλώνει ότι η δίαιτα κέτο μπορεί να προσφέρει πολλά στον γηράσκοντα εγκέφαλο. Πρόκειται για ένα διατροφικό πρότυπο υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, γνωστό κυρίως για τα οφέλη του στην απώλεια βάρους και τη διαχείριση της επιληψίας. Η ανασκόπηση εξέτασε τα ευρήματα των τελευταίων 15 ετών σχετικά με το αν η κετογονική διατροφή θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη ή τη διαχείριση παθήσεων όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS) και η νόσος Χάντινγκτον.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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