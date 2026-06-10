Φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα: Από τη νομοθεσία στην κλινική πράξη

Η εκπαίδευση των γιατρών, η τηλεϊατρική και η πρόσβαση των ασθενών διαμορφώνουν το επόμενο βήμα για την ασφαλή χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα