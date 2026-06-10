Φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα: Από τη νομοθεσία στην κλινική πράξη
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Κανναβινοειδή Συνταγογράφηση Τηλεϊατρική Φαρμακευτική κάνναβη

Φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα: Από τη νομοθεσία στην κλινική πράξη

Η εκπαίδευση των γιατρών, η τηλεϊατρική και η πρόσβαση των ασθενών διαμορφώνουν το επόμενο βήμα για την ασφαλή χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα

Φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα: Από τη νομοθεσία στην κλινική πράξη
ygeiamou.gr team
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Η πορεία της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά το 2017, όταν με Κοινή Υπουργική Απόφαση η ουσία μετακινήθηκε από τον Πίνακα Α’ των Ναρκωτικών – που περιλαμβάνει ουσίες με πιθανό θεραπευτικό όφελος αλλά με κινδύνους που υπερβαίνουν τα ενδεχόμενα οφέλη – στον Πίνακα Δ’ – που περιλαμβάνει φάρμακα ελεγχόμενης συνταγογράφησης, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ιατρική της αξία.

Έναν χρόνο αργότερα, με τον Ν. 4523/2018, εγκρίθηκε η εγχώρια παραγωγή, μεταποίηση και κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με περιεκτικότητα THC άνω του 0,2%, με σκοπό την ιατρική χρήση στη χώρα ή την εξαγωγή. Το 2021 ακολούθησε ο Ν. 4801/2021, ο οποίος εκσυγχρόνισε και διεύρυνε το θεσμικό πλαίσιο για την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη διάθεση προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ το 2022 εκδόθηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ρύθμισαν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

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