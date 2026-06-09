Κιρσοί στους άντρες: Γιατί δεν πρέπει να τους αγνοούμε – Ο ειδικός εξηγεί

Όταν μιλάμε για κιρσούς, πολλοί τους θεωρούν κυρίως «γυναικείο πρόβλημα». Η πραγματικότητα είναι διαφορετική: οι κιρσοί εμφανίζονται και στους άντρες, συχνά όμως η διάγνωση γίνεται αργότερα, επειδή τα συμπτώματα υποτιμώνται ή θεωρούνται απλώς μέρος της καθημερινής κόπωσης. Το αποτέλεσμα; Πολλοί άντρες φτάνουν στον ειδικό όταν η φλεβική νόσος έχει ήδη προχωρήσει.Οι κιρσοί είναι διογκωμένες φλέβες στα κάτω άκρα που εμφανίζονται όταν οι βαλβίδες τους δεν λειτουργούν σωστά. Αντί το αίμα να επιστρέφει αποτελεσματικά προς την καρδιά, λιμνάζει στα πόδια, αυξάνοντας την πίεση μέσα στις φλέβες. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτή η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια επιδεινώνεται.Διαβάστε περισσότερα στο