Ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις, κολπίτιδες: Πώς αντιμετωπίζονται οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές λοιμώξεις
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Μυκητιάσεις Ουρολοιμώξεις

Ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις, κολπίτιδες: Πώς αντιμετωπίζονται οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές λοιμώξεις

Οι λοιμώξεις όπως οι ουρολοιμώξεις, οι κολπίτιδες και οι μυκητιάσεις είναι όλο και πιο συχνές τους καλοκαιρινούς μήνες. Για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό και πώς προστατευόμαστε;

Ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις, κολπίτιδες: Πώς αντιμετωπίζονται οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές λοιμώξεις
ygeiamou.gr team
Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη χαλάρωση, τη θάλασσα και τις διακοπές. Ωστόσο, για πολλές γυναίκες συνοδεύεται και από αυξημένες ενοχλήσεις στην ουρογεννητική περιοχή. Οι ουρολοιμώξεις, οι κολπίτιδες και οι μυκητιάσεις εμφανίζουν σαφή έξαρση τους θερμούς μήνες, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι πίσω από αυτό το φαινόμενο και πώς μπορούμε να προστατευτούμε αποτελεσματικά;

Ενας από τους κύριους λόγους που αυξάνονται οι λοιμώξεις τους θερινούς μήνες είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές του μικροπεριβάλλοντός της, και το καλοκαίρι διαταράσσεται πιο εύκολα η φυσιολογική ισορροπία της κολπικής χλωρίδας.

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ygeiamou.gr team
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