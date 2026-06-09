Ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις, κολπίτιδες: Πώς αντιμετωπίζονται οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές λοιμώξεις

Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη χαλάρωση, τη θάλασσα και τις διακοπές. Ωστόσο, για πολλές γυναίκες συνοδεύεται και από. Οι, οικαι οιεμφανίζουν σαφή έξαρση τους θερμούς μήνες, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι πίσω από αυτό το φαινόμενο και πώς μπορούμε να προστατευτούμε αποτελεσματικά;Ενας από τους κύριους λόγους που αυξάνονται οι λοιμώξεις τους θερινούς μήνες είναιπου δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές του μικροπεριβάλλοντός της, και το καλοκαίρι διαταράσσεται πιο εύκολα η φυσιολογική ισορροπία της κολπικής χλωρίδας.Διαβάστε περισσότερα στο