Πόσο αληθινές είναι οι ελπίδες για έξυπνα φάρμακα που σβήνουν τον καρκίνο; Οι επιστήμονες απαντούν

*Γράφουν η Παναγιώτα Καρλατήρα και ο Βασίλης ΤσακίρογλουΗ δημοσιοποίηση δύο ερευνών, με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά του καρκίνου που έχουν επιτύχει τα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα νέας γενιάς αμιβανταμάμπη και δαραξονρασίβη, προκάλεσαν ένα παγκόσμιο κύμα αισιοδοξίας.Πιο συγκεκριμένα, ενώπιον της κοινότητας 44.000 ογκολόγων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Ενωσης Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές, καθώς και καθαυτή τη χορήγηση των ουσιών σε πραγματικούς καρκινοπαθείς. Σχηματικά, σε ό,τι αφορά στο πρώτο φάρμακο,, ασθενείς που πάσχουν από(ακτινοβολίες, χημειοθεραπεία κ.λπ), αποδείχθηκε ότιΔιαβάστε περισσότερα στο