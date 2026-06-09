Πόσο αληθινές είναι οι ελπίδες για έξυπνα φάρμακα που σβήνουν τον καρκίνο; Οι επιστήμονες απαντούν
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Καρκίνος

Πόσο αληθινές είναι οι ελπίδες για έξυπνα φάρμακα που σβήνουν τον καρκίνο; Οι επιστήμονες απαντούν

Tα αποτελέσματα κατά του καρκίνου που έχουν επιτύχει δυο φάρμακα νέας γενιάς προκάλεσαν ένα παγκόσμιο κύμα αισιοδοξίας. Πόσο κοντά είμαστε, όμως, στη θεραπεία;

Πόσο αληθινές είναι οι ελπίδες για έξυπνα φάρμακα που σβήνουν τον καρκίνο; Οι επιστήμονες απαντούν
ygeiamou.gr team
*Γράφουν η Παναγιώτα Καρλατήρα και ο Βασίλης Τσακίρογλου

Η δημοσιοποίηση δύο ερευνών, με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά του καρκίνου που έχουν επιτύχει τα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα νέας γενιάς αμιβανταμάμπη και δαραξονρασίβη, προκάλεσαν ένα παγκόσμιο κύμα αισιοδοξίας.

Πιο συγκεκριμένα, ενώπιον της κοινότητας 44.000 ογκολόγων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Ενωσης Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές, καθώς και καθαυτή τη χορήγηση των ουσιών σε πραγματικούς καρκινοπαθείς. Σχηματικά, σε ό,τι αφορά στο πρώτο φάρμακο, την αμιβανταμάμπη, ασθενείς που πάσχουν από υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, σε στάδιο της νόσου όπου ο οργανισμός τους έχει πάψει να ανταποκρίνεται σε συμβατικές μεθόδους θεραπείας (ακτινοβολίες, χημειοθεραπεία κ.λπ), αποδείχθηκε ότι η έγχυση της ουσίας υποδορίως, με μια απλή ένεση, επιφέρει συρρίκνωση ή ακόμη και ολική εξάλειψη του καρκινώματος.

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ygeiamou.gr team
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