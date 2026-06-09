Χρόνοι αναμονής στα Επείγοντα και απογευματινά ραντεβού από το κινητό – 2 νέες προσθήκες στο MyHealth app

Νέες ψηφιακές δυνατότητες για την εξυπηρέτησή τους στοθα έχουν το επόμενο διάστημα οι πολίτες, μέσω των διευκολύνσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οιτων δημόσιων νοσοκομείων, τη στιγμή που από τηντατων νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες.Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, κ., σε πρόσφατη συνέντευξή του, το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να ανοίξει μέσω της εφαρμογήςειδική κατηγορία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τι αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευόντων νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επείγον περιστατικό.Διαβάστε περισσότερα στο