Χρόνοι αναμονής στα Επείγοντα και απογευματινά ραντεβού από το κινητό – 2 νέες προσθήκες στο MyHealth app
Χρόνοι αναμονής στα Επείγοντα και απογευματινά ραντεβού από το κινητό – 2 νέες προσθήκες στο MyHealth app
Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού
Νέες ψηφιακές δυνατότητες για την εξυπηρέτησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θα έχουν το επόμενο διάστημα οι πολίτες, μέσω των διευκολύνσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.
Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οι αναμονές για τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων, τη στιγμή που από την 1η Ιουλίου τα ραντεβού για τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, σε πρόσφατη συνέντευξή του, το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να ανοίξει μέσω της εφαρμογής MyHealth App ειδική κατηγορία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τι αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευόντων νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επείγον περιστατικό.
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Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οι αναμονές για τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων, τη στιγμή που από την 1η Ιουλίου τα ραντεβού για τα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, σε πρόσφατη συνέντευξή του, το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να ανοίξει μέσω της εφαρμογής MyHealth App ειδική κατηγορία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τι αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευόντων νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επείγον περιστατικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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