Πόσο καλά διαβάζετε τις ετικέτες τροφίμων; Η διαιτολόγος επισημαίνει 8 σημεία κλειδιά
Πόσο καλά διαβάζετε τις ετικέτες τροφίμων; Η διαιτολόγος επισημαίνει 8 σημεία κλειδιά
Οι διατροφικές ετικέτες αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για πιο υγιεινές και συνειδητές επιλογές, εξηγεί η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος και επισημαίνει πώς πρέπει να τις διαβάζουμε
*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος
Οι ετικέτες τροφίμων αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θερμιδική αξία, τα συστατικά και τη θρεπτική σύσταση ενός προϊόντος. Η σωστή ανάγνωσή τους μάς βοηθά να κάνουμε πιο συνειδητές και ισορροπημένες διατροφικές επιλογές, με βάση τόσο τις ανάγκες μας, όσο και την ποιότητα του τροφίμου.
Τι προσέχουμε στη διατροφική ετικέτα;
1. Λίστα συστατικών
Όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν λίστα συστατικών. Τα συστατικά αναγράφονται κατά φθίνουσα σειρά ποσότητας, δηλαδή το συστατικό που υπάρχει σε μεγαλύτερη ποσότητα εμφανίζεται πρώτο. Μια μεγάλη λίστα συστατικών, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει πολλά πρόσθετα, συντηρητικά και ενισχυτικά γεύσης, μπορεί να υποδηλώνει μεγάλη επεξεργασία του τροφίμου. Παράλληλα, τα αλλεργιογόνα συστατικά, όπως γάλα, αυγά, σόγια, ξηροί καρποί, επισημαίνονται υποχρεωτικά με ευδιάκριτο τρόπο, ώστε να προστατεύονται άτομα με αλλεργίες ή δυσανεξίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ετικέτες τροφίμων αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θερμιδική αξία, τα συστατικά και τη θρεπτική σύσταση ενός προϊόντος. Η σωστή ανάγνωσή τους μάς βοηθά να κάνουμε πιο συνειδητές και ισορροπημένες διατροφικές επιλογές, με βάση τόσο τις ανάγκες μας, όσο και την ποιότητα του τροφίμου.
Τι προσέχουμε στη διατροφική ετικέτα;
1. Λίστα συστατικών
Όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν λίστα συστατικών. Τα συστατικά αναγράφονται κατά φθίνουσα σειρά ποσότητας, δηλαδή το συστατικό που υπάρχει σε μεγαλύτερη ποσότητα εμφανίζεται πρώτο. Μια μεγάλη λίστα συστατικών, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει πολλά πρόσθετα, συντηρητικά και ενισχυτικά γεύσης, μπορεί να υποδηλώνει μεγάλη επεξεργασία του τροφίμου. Παράλληλα, τα αλλεργιογόνα συστατικά, όπως γάλα, αυγά, σόγια, ξηροί καρποί, επισημαίνονται υποχρεωτικά με ευδιάκριτο τρόπο, ώστε να προστατεύονται άτομα με αλλεργίες ή δυσανεξίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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