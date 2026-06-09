Πόσο καλά διαβάζετε τις ετικέτες τροφίμων; Η διαιτολόγος επισημαίνει 8 σημεία κλειδιά

Οι διατροφικές ετικέτες αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για πιο υγιεινές και συνειδητές επιλογές, εξηγεί η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος και επισημαίνει πώς πρέπει να τις διαβάζουμε