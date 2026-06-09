Αντισηπτικά: Ο αθόρυβος πυλώνας της Δημόσιας Υγείας

Ο καρδιολόγος Εμμανουήλ Πέτρου εξηγεί γιατί τα αντισηπτικά παραμένουν ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία πρόληψης, από το χειρουργείο έως την καθημερινή φροντίδα