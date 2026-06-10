Ευφυΐα: 3 συνήθειες που δεν μαρτυρούν τεμπελιά αλλά υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με ψυχολόγο

Η εικόνα που έχουμε γιαείναι συχνά – υπερβολικά – άκαμπτη: οργανωμένος, παραγωγικός, πάντα σε εγρήγορση, έτοιμος να απαντήσει, να λύσει, να προλάβει.Όμως, η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν λειτουργεί σαν μηχανή που μπορεί να αποδίδει στο μέγιστο χωρίς διακοπή.Και όσοι ξέρουν να τους διαχειρίζονται… έξυπνα, δεν μοιάζουν πάντα με το στερεότυπο του ακούραστου «υπερ-αποδοτικού» ανθρώπου.Μερικές φορές, όπως εξηγεί ο ψυχολόγοςστο, οι συνήθειές τους μπορεί να παρεξηγηθούν ως. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ίσως αποκαλύπτουν έναν πιο ευφυή τρόπο λειτουργίας.Διαβάστε περισσότερα στο