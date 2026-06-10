Ευφυΐα: 3 συνήθειες που δεν μαρτυρούν τεμπελιά αλλά υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με ψυχολόγο
Ευφυΐα: 3 συνήθειες που δεν μαρτυρούν τεμπελιά αλλά υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με ψυχολόγο
Ορισμένες συνήθειες που συχνά παρεξηγούνται ως σημάδια οκνηρίας μπορεί να μαρτυρούν έναν πιο αποδοτικό και ευφυή τρόπο σκέψης
Η εικόνα που έχουμε για έναν «έξυπνο» άνθρωπο είναι συχνά – υπερβολικά – άκαμπτη: οργανωμένος, παραγωγικός, πάντα σε εγρήγορση, έτοιμος να απαντήσει, να λύσει, να προλάβει.
Όμως, η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν λειτουργεί σαν μηχανή που μπορεί να αποδίδει στο μέγιστο χωρίς διακοπή. Οι γνωστικοί, σωματικοί και συναισθηματικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Και όσοι ξέρουν να τους διαχειρίζονται… έξυπνα, δεν μοιάζουν πάντα με το στερεότυπο του ακούραστου «υπερ-αποδοτικού» ανθρώπου.
Μερικές φορές, όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Mark Travers στο Psychology Today, οι συνήθειές τους μπορεί να παρεξηγηθούν ως τεμπελιά. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ίσως αποκαλύπτουν έναν πιο ευφυή τρόπο λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όμως, η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν λειτουργεί σαν μηχανή που μπορεί να αποδίδει στο μέγιστο χωρίς διακοπή. Οι γνωστικοί, σωματικοί και συναισθηματικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Και όσοι ξέρουν να τους διαχειρίζονται… έξυπνα, δεν μοιάζουν πάντα με το στερεότυπο του ακούραστου «υπερ-αποδοτικού» ανθρώπου.
Μερικές φορές, όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Mark Travers στο Psychology Today, οι συνήθειές τους μπορεί να παρεξηγηθούν ως τεμπελιά. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ίσως αποκαλύπτουν έναν πιο ευφυή τρόπο λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα