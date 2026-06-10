Ευφυΐα: 3 συνήθειες που δεν μαρτυρούν τεμπελιά αλλά υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με ψυχολόγο
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Ευφυΐα Τεμπελιά

Ευφυΐα: 3 συνήθειες που δεν μαρτυρούν τεμπελιά αλλά υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με ψυχολόγο

Ορισμένες συνήθειες που συχνά παρεξηγούνται ως σημάδια οκνηρίας μπορεί να μαρτυρούν έναν πιο αποδοτικό και ευφυή τρόπο σκέψης

Ευφυΐα: 3 συνήθειες που δεν μαρτυρούν τεμπελιά αλλά υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με ψυχολόγο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η εικόνα που έχουμε για έναν «έξυπνο» άνθρωπο είναι συχνά – υπερβολικά – άκαμπτη: οργανωμένος, παραγωγικός, πάντα σε εγρήγορση, έτοιμος να απαντήσει, να λύσει, να προλάβει.

Όμως, η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν λειτουργεί σαν μηχανή που μπορεί να αποδίδει στο μέγιστο χωρίς διακοπή. Οι γνωστικοί, σωματικοί και συναισθηματικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Και όσοι ξέρουν να τους διαχειρίζονται… έξυπνα, δεν μοιάζουν πάντα με το στερεότυπο του ακούραστου «υπερ-αποδοτικού» ανθρώπου.

Μερικές φορές, όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Mark Travers στο Psychology Today, οι συνήθειές τους μπορεί να παρεξηγηθούν ως τεμπελιά. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ίσως αποκαλύπτουν έναν πιο ευφυή τρόπο λειτουργίας.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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