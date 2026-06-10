Σχοινάκι ή τρέξιμο; Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό για δύναμη και καύσεις
Σχοινάκι ή τρέξιμο; Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό για δύναμη και καύσεις
Τι προσφέρει το σχοινάκι συγκριτικά με το τρέξιμο και γιατί δεν είναι κακή ιδέα να το αντικαταστήσετε για λιγότερη μονοτονία στις προπονήσεις
Σχοινάκι ή τρέξιμο; Ποιο από τα δύο είναι πιο αποτελεσματικό, οδηγεί σε περισσότερες καύσεις, αλλά και μεγαλύτερη απόλαυση;
Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική προπόνηση με σχοινάκι μπορεί να κάνει τα οστά πιο γερά και ανθεκτικά βελτιώνοντας την ισορροπία. Αποτελεί μία έντονη καρδιοαναπνευστική άσκηση που έχει αποτελέσματα σε πολύ λιγότερο χρόνο συγκριτικά με το τρέξιμο.
Παράλληλα, αποτελεί μια ιδιαίτερα οικονομική μορφή γυμναστικής, χωρίς την ανάγκη ακριβών συνδρομών σε γυμναστήρια ή εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική προπόνηση με σχοινάκι μπορεί να κάνει τα οστά πιο γερά και ανθεκτικά βελτιώνοντας την ισορροπία. Αποτελεί μία έντονη καρδιοαναπνευστική άσκηση που έχει αποτελέσματα σε πολύ λιγότερο χρόνο συγκριτικά με το τρέξιμο.
Παράλληλα, αποτελεί μια ιδιαίτερα οικονομική μορφή γυμναστικής, χωρίς την ανάγκη ακριβών συνδρομών σε γυμναστήρια ή εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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