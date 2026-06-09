Το «άγνωστο» γαλλικό τυρί που βοηθά στην απώλεια βάρους – Είναι χαμηλό σε λιπαρά και γεμάτο πρωτεΐνη
YGEIAMOU.GR
Απώλεια βάρους Πρωτεΐνη Τυρί

Το «άγνωστο» γαλλικό τυρί που βοηθά στην απώλεια βάρους – Είναι χαμηλό σε λιπαρά και γεμάτο πρωτεΐνη

Ένα παραδοσιακό γαλλικό τυρί αρχίζει να κερδίζει έδαφος χάρη στο χαμηλό ποσοστό λιπαρών και το ευνοϊκό προφίλ πρωτεΐνης - Γιατί ξεχωρίζει διατροφικά

Το «άγνωστο» γαλλικό τυρί που βοηθά στην απώλεια βάρους – Είναι χαμηλό σε λιπαρά και γεμάτο πρωτεΐνη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να χάσουν βάρος, το τυρί είναι από τα πρώτα τρόφιμα που βγαίνουν από το καθημερινό μενού. Ο λόγος είναι απλός: η υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες.

Ένα όχι και τόσο δημοφιλές γαλλικό τυρί, όμως, έχει βρεθεί ξαφνικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ακριβώς επειδή φαίνεται να «ξεφεύγει» από αυτόν τον κανόνα.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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