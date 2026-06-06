Nέο ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών

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Το νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα για την φροντίδα ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών παρουσιάζεται την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στην Αθήνα, στο πλαίσιο ημερίδας που διοργανώνεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ) και την NOVA ως ανάδοχο του έργου. Η εκδήλωση αφορά στην παρουσίαση του συνόλου του έργου, το οποίο περιλαμβάνει το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, το Πληροφοριακό Σύστημα ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών με την ένταξη ασθενών σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, την υποστήριξη των Ογκολογικών Συμβουλίων και την mobile εφαρμογή ασθενών.

Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τις αρχές του 2025 και έρχεται να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη του συστήματος υγείας για οργανωμένη, αξιόπιστη και ενιαία καταγραφή των ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών στη χώρα. Στόχος του είναι η συγκέντρωση της συνολικής εικόνας της νόσου και της πορείας των ασθενών, με τρόπο που να υποστηρίζει τόσο την καθημερινή κλινική πρακτική όσο και τη χάραξη πολιτικών υγείας.



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