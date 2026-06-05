Εάν νιώθετε μεγαλύτεροι από την ηλικία σας, τότε κινδυνεύει και ο ύπνος σας
Εάν νιώθετε μεγαλύτεροι από την ηλικία σας, τότε κινδυνεύει και ο ύπνος σας
Τελικά, το πόσο μεγάλοι αισθανόμαστε δεν είναι απλώς μια εντύπωση - Επηρεάζει βαθιά την καθημερινή μας λειτουργικότητα, με τρόπους που ίσως δεν είχαμε συνειδητοποιήσει
Αισθάνεστε μεγαλύτεροι από την πραγματική σας ηλικία; Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι ενήλικες που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μεγαλύτερο από τη χρονολογική τους ηλικία τείνουν να αναφέρουν χειρότερη ποιότητα ύπνου, περισσότερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και χειρότερη συνολική σωματική υγεία. Τα σχετικά συμπεράσματα δημοσιεύονται στο Sleep.
Στην έρευνα συμμετείχαν 3.177 ενήλικες, ηλικίας 42,8 ετών κατά μέσο όρο. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που μέτρησε την υποκειμενική ηλικία, τη χρονολογική ηλικία, τη σοβαρότητα της αϋπνίας, την ποιότητα του ύπνου, την κανονικότητα του ύπνου, τις διαταραχές που σχετίζονται με τον ύπνο, την κατάθλιψη, το άγχος και την αυτοαναφερόμενη σωματική υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην έρευνα συμμετείχαν 3.177 ενήλικες, ηλικίας 42,8 ετών κατά μέσο όρο. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που μέτρησε την υποκειμενική ηλικία, τη χρονολογική ηλικία, τη σοβαρότητα της αϋπνίας, την ποιότητα του ύπνου, την κανονικότητα του ύπνου, τις διαταραχές που σχετίζονται με τον ύπνο, την κατάθλιψη, το άγχος και την αυτοαναφερόμενη σωματική υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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