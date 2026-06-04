Γιατί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αλλάζει όνομα – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί
Γιατί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αλλάζει όνομα – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί
Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί ότι ο νέος όρος για το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών - Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο - αναγνωρίζει την πολυδιάστατη φύση της νόσου
Η ιατρική δεν προοδεύει μόνο μέσα από νέα φάρμακα, νέες τεχνολογίες ή νέες θεραπείες. Προχωρεί και μέσα από τις λέξεις. Διότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια νόσο καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι ιατροί, οι ασθενείς, οι κοινωνίες και τελικά τα ίδια τα συστήματα υγείας. Και υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της επιστήμης όπου μια ονομασία, παρότι καθιερωμένη επί δεκαετίες, παύει πλέον να υπηρετεί την αλήθεια. Τότε η αλλαγή της δεν αποτελεί γλωσσική πολυτέλεια, αλλά επιστημονική και ηθική αναγκαιότητα.
Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει σήμερα με το γνωστό σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, το PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome). Μία πάθηση που αφορά περίπου μία στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως και επηρεάζει περισσότερα από 170 εκατομμύρια άτομα, αλλά η οποία επί δεκαετίες περιγραφόταν με έναν όρο παραπλανητικό, ατελή και συχνά στιγματιστικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει σήμερα με το γνωστό σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, το PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome). Μία πάθηση που αφορά περίπου μία στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως και επηρεάζει περισσότερα από 170 εκατομμύρια άτομα, αλλά η οποία επί δεκαετίες περιγραφόταν με έναν όρο παραπλανητικό, ατελή και συχνά στιγματιστικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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