Γιατί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αλλάζει όνομα – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί

Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί ότι ο νέος όρος για το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών - Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο - αναγνωρίζει την πολυδιάστατη φύση της νόσου