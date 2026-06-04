ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Πειραιά - Προβλήματα και στο κέντρο λόγω πτώσης καλωδίου τρόλεϊ στην Ομόνοια

Γιατί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αλλάζει όνομα – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Γεώργιος Χρούσος Πολυκυστικές ωοθήκες Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών

Γιατί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αλλάζει όνομα – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί

Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί ότι ο νέος όρος για το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών - Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο - αναγνωρίζει την πολυδιάστατη φύση της νόσου

Γιατί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αλλάζει όνομα – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί
ygeiamou.gr team
Η ιατρική δεν προοδεύει μόνο μέσα από νέα φάρμακα, νέες τεχνολογίες ή νέες θεραπείες. Προχωρεί και μέσα από τις λέξεις. Διότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια νόσο καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι ιατροί, οι ασθενείς, οι κοινωνίες και τελικά τα ίδια τα συστήματα υγείας. Και υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της επιστήμης όπου μια ονομασία, παρότι καθιερωμένη επί δεκαετίες, παύει πλέον να υπηρετεί την αλήθεια. Τότε η αλλαγή της δεν αποτελεί γλωσσική πολυτέλεια, αλλά επιστημονική και ηθική αναγκαιότητα.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει σήμερα με το γνωστό σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, το PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome). Μία πάθηση που αφορά περίπου μία στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως και επηρεάζει περισσότερα από 170 εκατομμύρια άτομα, αλλά η οποία επί δεκαετίες περιγραφόταν με έναν όρο παραπλανητικό, ατελή και συχνά στιγματιστικό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης