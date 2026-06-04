Η απλή άσκηση Pilates που βελτιώνει τη στάση σώματος – Όλοι μπορούμε να την κάνουμε
Η απλή άσκηση Pilates που βελτιώνει τη στάση σώματος – Όλοι μπορούμε να την κάνουμε
Μια απλή αλλά απαιτητική άσκηση Pilates μπορεί να δυναμώσει την πλάτη, να «ανοίξει» το στήθος και να βοηθήσει στη βελτίωση της στάσης του σώματος
Το Pilates αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες -και τελευταία δημοφιλείς- μορφές άσκησης. Αν και ήπια, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για όλο το σώμα, ενισχύoντας τη δύναμη του κορμού, την ευλυγισία, την ισορροπία, τη συγκέντρωση και φυσικά τη στάση του σώματος. Αυτό οφείλεται στις αργές και ελεγχόμενες κινήσεις, που βοηθούν στη σμίλευση των μυών, χωρίς έντονες καταπονήσεις, ενώ μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης.
Πρόκειται μάλιστα για την ιδανική άσκηση για καλύτερη στάση σώματος, καθώς στοχεύει στους μυς που υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη: τον βαθύ κορμό, τους γλουτούς, τα ισχία και το πυελικό έδαφος. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της έντασης σε ώμους και αυχένα.
Η άσκηση που βελτιώνει τη στάση του σώματος
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται μάλιστα για την ιδανική άσκηση για καλύτερη στάση σώματος, καθώς στοχεύει στους μυς που υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη: τον βαθύ κορμό, τους γλουτούς, τα ισχία και το πυελικό έδαφος. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της έντασης σε ώμους και αυχένα.
Η άσκηση που βελτιώνει τη στάση του σώματος
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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