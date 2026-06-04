Καρότα για σούπερ νυχτερινή όραση; Ένας καθηγητής καταρρίπτει 6 διατροφικούς μύθους
Καρότα για σούπερ νυχτερινή όραση; Ένας καθηγητής καταρρίπτει 6 διατροφικούς μύθους
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα; Τα καρότα βελτιώνουν τη νυχτερινή όραση; Ένας καθηγητής καταρρίπτει 6 διατροφικούς μύθους που εξακολουθούμε να πιστεύουμε μέχρι και σήμερα
Η επιστήμη υποτίθεται ότι υπάρχει για να ξεχωρίζει την αλήθεια από τον μύθο. Ωστόσο, στην ιστορία της διατροφής και της υγείας, πολλές «βεβαιότητες» που ακούμε μέχρι σήμερα δεν βασίζονται πάντα σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα. Αντίθετα, πρόκειται συχνά για μισές αλήθειες, υπερβολές ή φράσεις που επαναλήφθηκαν τόσο πολύ, ώστε τελικά θεωρήθηκαν δεδομένες.
Ο Juan Alfonso Revenga Frauca, Καθηγητής και διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και στο Πανεπιστήμιο San Jorge καταρρίπτει 6 από τους πιο δημοφιλείς διατροφικούς μύθους που εξακολουθούμε να πιστεύουμε μέχρι και σήμερα σε άρθρο του στο The Conversation.
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Ο Juan Alfonso Revenga Frauca, Καθηγητής και διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και στο Πανεπιστήμιο San Jorge καταρρίπτει 6 από τους πιο δημοφιλείς διατροφικούς μύθους που εξακολουθούμε να πιστεύουμε μέχρι και σήμερα σε άρθρο του στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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