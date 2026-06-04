Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας απειλεί την Ελλάδα – Τα ύποπτα συμπτώματα
YGEIAMOU.GR
ECDC Εγκεφαλίτιδα Κουνούπια Λοιμώξεις

Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας απειλεί την Ελλάδα – Τα ύποπτα συμπτώματα

Σύμφωνα με το ECDC, εξαπλώνεται περαιτέρω το κουνούπι Culex tritaeniorhynchus, που μπορεί να μεταδώσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα και αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία

Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας απειλεί την Ελλάδα – Τα ύποπτα συμπτώματα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ανησυχία προκαλούν οι χάρτες που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και απεικονίζουν την κυκλοφορία σε χώρες της Ευρώπης κουνουπιών, σκνιπών και τσιμπουριών τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνες ασθένειες.

Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση των δεδομένων περιλαμβάνει σημαντικές για τη Δημόσια Υγεία εξελίξεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του κουνουπιού Aedes aegypti στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για τον ικανότερο διαβιβαστή του Δάγκειου πυρετού που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ενδημούσε σε ευρωπαϊκές χώρες.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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