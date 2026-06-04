Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας απειλεί την Ελλάδα – Τα ύποπτα συμπτώματα

Σύμφωνα με το ECDC, εξαπλώνεται περαιτέρω το κουνούπι Culex tritaeniorhynchus, που μπορεί να μεταδώσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα και αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία