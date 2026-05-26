Αρνητική «πρωτιά» της Ελλάδας σε θανάτους από καρκίνο και καρδιαγγειακά στην Ευρώπη
Υψηλή θνησιμότητα από καρκίνο, αυξημένη νοσηρότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη, χαμηλή σωματική δραστηριότητα και αυξημένη παχυσαρκία συνθέτουν το ανησυχητικό προφίλ της χώρας στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για τα χρόνια νοσήματα
Μία ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την Ελλάδα αποτυπώνει νέα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το φορτίο, την πρόληψη και τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων στην Ευρώπη, δηλαδή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Νορβηγία και την Ισλανδία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η οποία βασίζεται κυρίως σε στοιχεία των ετών 2021-2022, η Ελλάδα καταγράφει 343 θανάτους από καρκίνο ανά 100.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 271 ανά 100.000. Η επίδοση αυτή την τοποθετεί στην υψηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, ενώ στο ευρύτερο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ βρίσκεται πίσω από την Ιαπωνία.
