The Mom Event: Από τη Θεσσαλονίκη στη Ρόδο, ένας θεσμός για τη μητρότητα
Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ και η Γενική Κλινική Ρόδου, μέλη του Ομίλου IMITHEA, διοργάνωσαν εκδηλώσεις ενημέρωσης και στήριξης για μέλλοντες και νέους γονείς
Περισσότερα από 1.300 άτομα πλημμύρισαν το Hyatt Regency Thessaloniki και έζησαν από κοντά το The Mom Event που διοργάνωσε για 4η συνεχόμενη χρονιά η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, μέλος του Ομίλου IMITHEA. Μία εκδήλωση αφιερωμένη στην υποψήφια μητέρα και την πολύτιμη έννοια της μητρότητας, αλλά και στους νέους γονείς, η οποία εξελίσσεται πλέον σε θεσμό για τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα.
Αναζητώντας έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση, σε ένα περιβάλλον που ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και την ουσιαστική ανθρώπινη φροντίδα, πλήθος γονέων με τα μωρά τους, όπως και μέλλοντες γονείς, έδωσαν το παρών και συμμετείχαν σε διαδραστικές ενότητες με μαθήματα περιποίησης του νεογνού, πρόγραμμα γυμναστικής για εγκύους κ.α. Τα workshops που οργανώθηκαν, περιελάμβαναν ακόμη συμβουλές για τη διατροφή στη μητρότητα και το θηλασμό, πρώτες βοήθειες για το μωρό βήμα βήμα, συμβουλές σχετικά με τον θηλασμό κ.α. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό πρόγραμμα που υλοποίησε το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ, η ημερίδα ήταν εστιασμένη σε βασικά ζητήματα που αφορούν στην κύηση, στον τοκετό και στη φροντίδα του νεογνού, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και προετοιμασίας των συμμετεχουσών.
