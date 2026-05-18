Γρίπη των πτηνών: Ξεκίνησαν δοκιμές για νέο εμβόλιο – Θα γίνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου

Ένα σημαντικό βήμα στην πρόληψη της γρίπης των πτηνών στους ανθρώπους σηματοδοτεί η έναρξη κλινικών δοκιμών για το πρώτο εμβόλιο mRNA κατά του ιού H5N1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νέο εμβόλιο στοχεύει στο στέλεχος H5N1, έναν ιδιαίτερα παθογόνο τύπο γρίπης που προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις σε πληθυσμούς πτηνών παγκοσμίως. Αν και η μετάδοση στον άνθρωπο παραμένει σπάνια, μπορεί να συμβεί μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα πτηνά ή προϊόντα πουλερικών. Η δοκιμή επικεντρώνεται σε άτομα που θεωρούνται πιο ευάλωτα ή εκτεθειμένα στον ιό, όπως εργαζόμενοι στη βιομηχανία πουλερικών, αλλά και άτομα άνω των 65 ετών. H Roja Hadianamrei, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth εξηγεί με άρθρο της στο The Conversation τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την εξέλιξη.



