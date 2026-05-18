Το αλάνθαστο σχέδιο που προστατεύει το μυαλό από τη Νόσο Αλτσχάιμερ
Ο τρόπος να προστατέψουμε τον εγκέφαλό μας φαίνεται πως είναι πολύ πιο εύκολος απ' ότι πιστεύουμε, σύμφωνα με νεότερη μελέτη, και μπορούμε να ξεκινήσουμε από σήμερα κιόλας!
Ένας υγιής εγκέφαλος μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική άμυνα απέναντι στις πρώιμες επιπτώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η οποία δείχνει ότι παράγοντες όπως η καλή εγκεφαλική υγεία, η εκπαίδευση και οι συνθήκες ζωής ενδεχομένως να προστατεύουν τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες.
Η άνοια αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στην Αυστραλία, ενώ η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή της, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70% των περιστατικών. Αν και πρόκειται για μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο, οι επιστήμονες παρατηρούν ότι ορισμένοι άνθρωποι καταφέρνουν να διατηρούν υψηλά επίπεδα γνωστικής λειτουργίας, ακόμη και όταν ο εγκέφαλός τους εμφανίζει πρώιμες αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.
