Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος της επόμενης πανδημίας – Νέα προειδοποίηση ΠΟΥ
Νέα έκθεση προειδοποιεί ότι οι επιδημίες γίνονται συχνότερες και πιο επικίνδυνες, ενώ οι χώρες δεν είναι έτοιμες για την επόμενη μεγάλη υγειονομική κρίση
Δέκα χρόνια μετά την επιδημία Έμπολα που αποκάλυψε τις επικίνδυνες αδυναμίες της παγκόσμιας ετοιμότητας και έξι χρόνια μετά την COVID-19 που μετέτρεψε αυτά τα κενά σε διεθνή καταστροφή, το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: Ο κόσμος δεν είναι ασφαλέστερος απέναντι στην επόμενη πανδημία.
Νέα έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής Παρακολούθησης Ετοιμότητας (GPMB), ανεξάρτητου διεθνούς οργάνου παρακολούθησης της ετοιμότητας για υγειονομικές κρίσεις, που συγκαλείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποιεί ότι οι λοιμώδεις επιδημίες γίνονται συχνότερες, πιο καταστροφικές και δυσκολότερες στη διαχείρισή τους.
