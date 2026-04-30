Το βαρύ εγκεφαλικό πενταπλασιάζει τον κίνδυνο άνοιας – Μελέτη αποκαλύπτει
Το βαρύ εγκεφαλικό πενταπλασιάζει τον κίνδυνο άνοιας – Μελέτη αποκαλύπτει
Μελέτη σε περισσότερους από 42.000 ενήλικες δείχνει ότι η βαρύτητα του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου συνδέεται με ταχύτερη γνωστική έκπτωση και σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο άνοιας
Ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο δεν τελειώνει, απαραίτητα, όταν περάσει η οξεία φάση και ο ασθενής βγει από το νοσοκομείο. Νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη δείχνει ότι η βαρύτητα του εγκεφαλικού μπορεί να επηρεάζει ουσιαστικά τη μελλοντική πορεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας στα επόμενα χρόνια.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, ανέλυσε στοιχεία από 42.342 ενήλικες χωρίς εγκεφαλικό ή άνοια στην έναρξη της παρακολούθησης. Από αυτούς, 1.505 υπέστησαν πρώτο ισχαιμικό εγκεφαλικό, ενώ για 1.055 υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τη βαρύτητα του επεισοδίου.
Η παρακολούθηση έφτασε έως και τα 30 χρόνια, κάτι που έδωσε στους επιστήμονες τη δυνατότητα να δουν όχι μόνο τι συμβαίνει αμέσως μετά το εγκεφαλικό, αλλά και πώς εξελίσσεται η γνωστική λειτουργία σε βάθος χρόνου.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, ανέλυσε στοιχεία από 42.342 ενήλικες χωρίς εγκεφαλικό ή άνοια στην έναρξη της παρακολούθησης. Από αυτούς, 1.505 υπέστησαν πρώτο ισχαιμικό εγκεφαλικό, ενώ για 1.055 υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τη βαρύτητα του επεισοδίου.
Η παρακολούθηση έφτασε έως και τα 30 χρόνια, κάτι που έδωσε στους επιστήμονες τη δυνατότητα να δουν όχι μόνο τι συμβαίνει αμέσως μετά το εγκεφαλικό, αλλά και πώς εξελίσσεται η γνωστική λειτουργία σε βάθος χρόνου.
