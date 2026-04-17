Εγκεφαλικά ανευρύσματα: Σε ποια νοσοκομεία του ΕΣΥ γίνεται εμβολισμός – Τι άλλο χρειάζεται για να μη χάνονται ζωές
Εγκεφαλικά ανευρύσματα: Σε ποια νοσοκομεία του ΕΣΥ γίνεται εμβολισμός – Τι άλλο χρειάζεται για να μη χάνονται ζωές
Η καλύτερη κατανομή και ο συντονισμός μέσω ενός πανελλαδικού σχεδίου θα μπορούσαν να σώσουν κάθε ανθρώπινη ζωή σε εγκεφαλικά περιστατικά - Με σωστές κινήσεις το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να καλύψει όλη τη χώρα
Ένας στρατηγικός σχεδιασμός είναι αυτό που λείπει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) για την άμεση αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων και οποιουδήποτε προβλήματος υγείας αφορά στον εγκέφαλο, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές και τη νησιωτική χώρα. Με αφορμή την περιπέτεια υγείας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος έπαθε ρήξη ανευρύσματος και νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό», ανοίγει η συζήτηση για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης ανάλογων επειγουσών καταστάσεων.
Ο εμβολισμός και άλλες επεμβατικές πράξεις για αντιμετώπιση καταστάσεων στον εγκέφαλο διενεργούνται από συγκεκριμένους γιατρούς, τους επεμβατικούς νευροακτινολόγους, που έχουν εξειδικευτεί επί εννέα έτη σπουδών. Παράλληλα, αυτές οι επεμβατικές πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από νευροχειρουργούς οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί σχετικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, κ. Θάνο Χαλαζωνίτη, με τη συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών των δύο ιατρικών ειδικοτήτων και με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου είναι εφικτό να καλυφθεί όλη η Ελλάδα και να μη χάνονται ζωές.
Ο εμβολισμός και άλλες επεμβατικές πράξεις για αντιμετώπιση καταστάσεων στον εγκέφαλο διενεργούνται από συγκεκριμένους γιατρούς, τους επεμβατικούς νευροακτινολόγους, που έχουν εξειδικευτεί επί εννέα έτη σπουδών. Παράλληλα, αυτές οι επεμβατικές πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από νευροχειρουργούς οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί σχετικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, κ. Θάνο Χαλαζωνίτη, με τη συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών των δύο ιατρικών ειδικοτήτων και με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου είναι εφικτό να καλυφθεί όλη η Ελλάδα και να μη χάνονται ζωές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
