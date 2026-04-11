Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφτηκε τον καλύτερο οικογενειακό γιατρό του κόσμου στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης
Από την Αρεόπολη έως το Γύθειο, ο υπουργός Υγείας εξήρε - μεταξύ άλλων - το έργο των τοπικών δομών υγείας, με ιδιαίτερη μνεία στον διακεκριμένο οικογενειακό γιατρό, κ. Ανάργυρο Μαριόλη
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα ένα προσωπικό πασχαλινό μήνυμα περιγράφει τη Μεγάλη Παρασκευή που πέρασε στη λακωνική Μάνη μαζί με τους γιους του, συνδυάζοντας οικογενειακές στιγμές με επισκέψεις σε δομές υγείας της περιοχής. Στην ανάρτησή του αναφέρεται τόσο στις εικόνες και τα τοπία που επισκέφθηκε – από το Σκουτάρι και την Αρεόπολη έως το Γερολιμένα, τη Βάθεια και το Ακρωτήρι Ταίναρο – όσο και στην παρουσία του στα Κέντρα Υγείας Αρεόπολης και Γυθείου, όπου συνεχάρη το προσωπικό για το έργο του και αντάλλαξε ευχές ενόψει Πάσχα.
Ιδιαίτερη μνεία κάνει στον γενικό ιατρό κύριο Ανάργυρο Μαριόλη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως σημείο αναφοράς για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ παράλληλα στέκεται στον ρόλο των εργαζομένων του ΕΣΥ που παραμένουν στις θέσεις τους ακόμη και τις ημέρες των γιορτών. Μέσα από την ίδια ανάρτηση, ο υπουργός συνδέει την πασχαλινή του εξόρμηση με ένα πιο προσωπικό σχόλιο για την αξία της ελληνικής περιφέρειας, των προσιτών αποδράσεων και της καθημερινής ομορφιάς της χώρας, κλείνοντας με ευχές για Καλή Ανάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα