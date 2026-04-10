Το διαδίκτυο μας «καταπίνει»: Περνάμε 44 χρόνια μπροστά από οθόνες και 5 σε feeds, notifications και scrolling
Περνάμε πέντε φορές περισσότερο χρόνο στα social media απ' ό,τι σε πραγματικές κοινωνικές επαφές - Τι δείχνει μελέτη της Bank of America

Τις ώρες που περνάμε μπροστά από μια οθόνη δεν τις μετράμε πια, τις ζούμε, καθώς σχεδόν επτά ώρες την ημέρα βρισκόμαστε online, πέντε φορές περισσότερο χρόνο στα social media απ’ ό,τι σε πραγματικές κοινωνικές επαφές.

Σε βάθος ζωής, αυτό μεταφράζεται σε πέντε χρόνια και τέσσερις μήνες μέσα σε feeds, notifications και scrolling, ένας χρόνος που, σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America, θα αρκούσε για 32 ταξίδια προς το φεγγάρι και πίσω. Σε ετήσια βάση, ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στα social media θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κατασκευή 131.000 μεγάλων Πυραμίδων της Γκίζας, ενώ ο μέσος ενήλικας στις ΗΠΑ θα περάσει συνολικά 44 χρόνια της ζωής του μπροστά σε οθόνες.

