Ανακαλύψτε το αντικαταθλιπτικό ταχείας δράσης – Αποτελέσματα σε 5′
Ανακαλύψτε το αντικαταθλιπτικό ταχείας δράσης – Αποτελέσματα σε 5′
Ακόμη και μια σύντομη εμβάπτιση σε δροσερό νερό μπορεί να ανεβάσει αισθητά τη διάθεση σε άτομα με άγχος ή στρες, όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα
Η εμβάπτιση σε κρύο νερό έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να τη συνδέουν με καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια και αίσθηση ευεξίας. Τώρα, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Chichester έρχεται να δείξει ότι το όφελος μπορεί να έρχεται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο πιστευόταν: ακόμη και πέντε λεπτά φαίνεται να αρκούν για να βελτιωθεί αισθητά η διάθεση.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Lifestyle Medicine και εξέτασε την επίδραση διαφορετικών χρονικών διαστημάτων σε θαλασσινό νερό θερμοκρασίας περίπου 13,6 βαθμών Κελσίου. Οι ερευνητές συνέκριναν βουτιές διάρκειας 5, 10 και 20 λεπτών και διαπίστωσαν ότι και οι τρεις συνδέθηκαν με βελτίωση της διάθεσης, χωρίς να προκύπτει σαφές πλεονέκτημα για την παρατεταμένη παραμονή στο νερό.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Lifestyle Medicine και εξέτασε την επίδραση διαφορετικών χρονικών διαστημάτων σε θαλασσινό νερό θερμοκρασίας περίπου 13,6 βαθμών Κελσίου. Οι ερευνητές συνέκριναν βουτιές διάρκειας 5, 10 και 20 λεπτών και διαπίστωσαν ότι και οι τρεις συνδέθηκαν με βελτίωση της διάθεσης, χωρίς να προκύπτει σαφές πλεονέκτημα για την παρατεταμένη παραμονή στο νερό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα