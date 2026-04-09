Ανακαλύψτε το αντικαταθλιπτικό ταχείας δράσης – Αποτελέσματα σε 5′
YGEIAMOU.GR
Διάθεση Κρύο νερό Κρυοθεραπεία Ψυχική υγεία

Ακόμη και μια σύντομη εμβάπτιση σε δροσερό νερό μπορεί να ανεβάσει αισθητά τη διάθεση σε άτομα με άγχος ή στρες, όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα

Η εμβάπτιση σε κρύο νερό έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να τη συνδέουν με καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια και αίσθηση ευεξίας. Τώρα, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Chichester έρχεται να δείξει ότι το όφελος μπορεί να έρχεται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο πιστευόταν: ακόμη και πέντε λεπτά φαίνεται να αρκούν για να βελτιωθεί αισθητά η διάθεση.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Lifestyle Medicine και εξέτασε την επίδραση διαφορετικών χρονικών διαστημάτων σε θαλασσινό νερό θερμοκρασίας περίπου 13,6 βαθμών Κελσίου. Οι ερευνητές συνέκριναν βουτιές διάρκειας 5, 10 και 20 λεπτών και διαπίστωσαν ότι και οι τρεις συνδέθηκαν με βελτίωση της διάθεσης, χωρίς να προκύπτει σαφές πλεονέκτημα για την παρατεταμένη παραμονή στο νερό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

