«Ανατριχιαστικό» filler από λίπος θανόντος δότη – Η νέα τάση στην αισθητική ιατρική
Ένα νέου είδους filler από θανόντες δότες, αρχίζει να κερδίζει έδαφος, προκαλώντας ταυτόχρονα έντονο ενδιαφέρον αλλά και ερωτήματα για την ηθική και την ασφάλειά της
Μια νέα τεχνική στην αισθητική ιατρική, που βασίζεται στη χρήση λιπώδους ιστού από θανόντες δότες, αρχίζει να κερδίζει έδαφος, προκαλώντας ταυτόχρονα έντονο ενδιαφέρον αλλά και ερωτήματα για την ηθική και την ασφάλειά της. Η διαδικασία εφαρμόζεται ήδη σε κλινικές στις ΗΠΑ.
Η νέα μέθοδος βασίζεται σε ένα υλικό που προέρχεται από λιπώδη ιστό θανόντος δότη. Το λίπος αυτό συλλέγεται, αποστειρώνεται και επεξεργάζεται, ώστε να μπορεί να εγχυθεί στο σώμα ασθενών.
Μέχρι σήμερα, οι αισθητικές επεμβάσεις βασίζονταν κυρίως σε αυτόλογη μεταφορά λίπους, δηλαδή στη λήψη λίπους από το ίδιο το σώμα του ασθενούς και την επανατοποθέτησή του σε άλλα σημεία.
