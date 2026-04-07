Καινοτομία και προσωπικό οι δύο τομείς που θα ενισχύσει το νέο νομοσχέδιο υγείας

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας εισάγει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: το Ταμείο Καινοτομίας για ταχύτερη πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες και τη δημιουργία ειδικού κλάδου νοσηλευτών με ταχύτερες προσλήψεις και αυξημένες αποδοχές