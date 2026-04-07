Καινοτομία και προσωπικό οι δύο τομείς που θα ενισχύσει το νέο νομοσχέδιο υγείας
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας εισάγει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: το Ταμείο Καινοτομίας για ταχύτερη πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες και τη δημιουργία ειδικού κλάδου νοσηλευτών με ταχύτερες προσλήψεις και αυξημένες αποδοχές

Ταμείο Καινοτομίας και δημιουργία κλάδου νοσηλευτών, εξέλιξη που σηματοδοτεί ταχύτερες προσλήψεις και υψηλότερες αμοιβές για το νοσηλευτικό κλάδο, είναι οι δύο βασικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο (ερανιστικό νομοσχέδιο) του Υπουργείο Υγείας.

Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο να βγει σε δημόσια διαβούλευση – πιθανότατα και αυτή την εβδομάδα – και περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και στο φάρμακο.

Το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο περιμένει η φαρμακοβιομηχανία εδώ και πολλούς μήνες, πρόκειται να δώσει το σήμα εκκίνησης για διαφορετική χρηματοδότηση στα καινοτόμα φάρμακα, ενώ μέχρι τώρα εντάσσονταν στο ίδιο κονδύλι με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα. Το ύψος της χρηματοδότησης αυτής τουλάχιστον για το 2026 θα διαμορφωθεί σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

