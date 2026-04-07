Ακραία ζέστη: Αυξάνει έως και 70% τον κίνδυνο γέννησης νεογνών χαμηλού βάρους
Μελέτη σε 85.017 γεννήσεις στο Πακιστάν συνδέει την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την κύηση με περισσότερα νεογνά χαμηλού βάρους και προειδοποιεί για επιδείνωση μέσα στις επόμενες δεκαετίες
Η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο γέννησης βρεφών με χαμηλό βάρος, δείχνει μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMC Medicine. Η ανάλυση βασίστηκε σε 85.017 γεννήσεις στο Πακιστάν και καταγράφει σαφή επιβάρυνση στις περιοχές όπου η θερμική έκθεση είναι εντονότερη.
Η ερευνητική ομάδα συνέδεσε δεδομένα γεννήσεων της περιόδου 2008-2017 με στοιχεία μηνιαίας θερμοκρασίας και διαπίστωσε ότι 15.920 νεογνά, δηλαδή το 18,7% του δείγματος, είχαν χαμηλό βάρος.
Σε επαρχιακό επίπεδο, ο σχετικός κίνδυνος υπό συνθήκες ακραίας ζέστης κυμάνθηκε από 1,47 έως 1,91, γεγονός που μεταφράζεται σε αισθητά αυξημένη πιθανότητα δυσμενούς έκβασης σε σύγκριση με τις συνήθεις θερμοκρασίες αναφοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα