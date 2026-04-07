Κυστική ίνωση: Από θανατηφόρο έχει μετατραπεί πλέον σε χρόνιο, διαχειρίσιμο νόσημα – Η ειδικός εξηγεί

Πώς κληρονομείται και τι προκαλεί στον οργανισμό, ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα σε παιδιά και ενήλικες και ποιες θεραπείες έχουν αλλάξει την πορεία της - Η κυρία Φιλία Διαμαντέα, Υπεύθυνη του Κέντρου Κυστικής Ίνωσης ενηλίκων στο Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο, εξηγεί