Το τοξικό φυτό που ο ΕΟΔΥ ζητά να ξεριζωθεί από τα σχολεία
YGEIAMOU.GR
Δηλητηρίαση ΕΟΔΥ Σχολεία Φυτά

Ένα από τα πιο κοινά καλλωπιστικά φυτά στην Ελλάδα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ΕΟΔΥ λόγω των σοβαρών κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει σε παιδιά

ygeiamou.gr team
Μπορεί να βρίσκεται σε αυλές, πεζοδρόμια, πάρκα, ακόμα και έξω από σχολεία. Έχει εντυπωσιακά άνθη, απαιτεί ελάχιστη φροντίδα και θεωρείται για πολλούς ένα «αθώο» καλλωπιστικό φυτό. Ωστόσο, ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί ότι η πικροδάφνη είναι τοξική σε όλα τα μέρη της και ζητά την απομάκρυνσή της από σχολεία και γενικότερα από χώρους όπου κινούνται παιδιά.

Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού, φύλλα, άνθη, μίσχοι και ο γαλακτώδης χυμός του φυτού περιέχουν ισχυρές τοξικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν από ναυτία και εμετούς έως σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και, σε ακραίες περιπτώσεις, καρδιακή ανακοπή.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης