Μελέτη στο Nature συνδέει τα φυτοφάρμακα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου
Μελέτη στο Nature συνδέει τα φυτοφάρμακα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου
Οι πληθυσμοί που ζουν σε περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική έκθεση σε φυτοφάρμακα εμφανίζουν κατά μέσο όρο 150% μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ορισμένων μορφών καρκίνου
Ισχυρό συσχετισμό μεταξύ της έκθεσης σε γεωργικά φυτοφάρμακα στο περιβάλλον και του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου, αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη, με τη συμμετοχή ερευνητών από το Ινστιτούτο Παστέρ, το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασματικών Νοσημάτων του Περού και το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η έρευνα έγινε στο Περού, που έχει εντατική γεωργία σε ορισμένες περιοχές, μεγάλη ποικιλία κλιματικών συνθηκών και οικοσυστημάτων και σημαντικές κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Τα δεδομένα καταδεικνύουν αυξημένη έκθεση ορισμένων ομάδων πληθυσμού σε φυτοφάρμακα, ιδίως των αυτόχθονων και των αγροτικών κοινοτήτων. Κατά μέσο όρο, αυτοί οι πληθυσμοί εκτίθενται ταυτόχρονα σε δώδεκα διαφορετικά φυτοφάρμακα που ανιχνεύονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα έγινε στο Περού, που έχει εντατική γεωργία σε ορισμένες περιοχές, μεγάλη ποικιλία κλιματικών συνθηκών και οικοσυστημάτων και σημαντικές κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Τα δεδομένα καταδεικνύουν αυξημένη έκθεση ορισμένων ομάδων πληθυσμού σε φυτοφάρμακα, ιδίως των αυτόχθονων και των αγροτικών κοινοτήτων. Κατά μέσο όρο, αυτοί οι πληθυσμοί εκτίθενται ταυτόχρονα σε δώδεκα διαφορετικά φυτοφάρμακα που ανιχνεύονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
